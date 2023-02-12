اتفرج- انت الان تتابع خبر هازال كايا تكشف عن اسم طفلتها الثانية .. مش هتصدقه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة التركية المشهورة هازال كايا عن وضعها طفلتها الثانية خلال الساعات القليلة من أمس السبت الموافق 11 فبراير 2023 في إحدى مستشفيات بمدينة أسطنبول.وأوضحت هازال كايا أنها أختارت اسم ليلى ثريا، وذلك عبر منشور لها عبر إحدي الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفناننة التركية وهي تحتضن طفلتها الثانية، حيث أنها قامت بوضع قلب على وجها لكي تقوم بإحفاء ملامحها عن الجمهور

وتمتلك الفنانة التركية طفل يدعى “فكرت علي” رزقت به في نوفمبر 2020 من زوجها الممثل والمخرج علي آتاي الذي احتفلت بزواجها منه في فبراير من عام 2020.



