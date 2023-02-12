اتفرج- انت الان تتابع خبر آخر تطورات حالة الفنانة علا غانم الصحية.. جوزها ضربها وأصيبت بارتجاج في المخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبب خبر خضوع الفنانة علا غانم إلى عملية جراحية إلي إثارة الجدل الكبير، وذلك بعد اكتشاف إصابته بارتجاج في المخ وكسر في أضلع مختلفة بجميع أجزاء الجسم، وهذا جاء بعد تعرضها للضرب والتعذيب على يد زوجها.

تطورات حالة علا غانم الصحية

وتعاني الفنانة علا غانم من ارتجاج في المخ وكسر في الضلع السادس بالقفص الصدري وأصبع اليد اليسرى، وهذا بسبب الاعتداء الذي تعرضت له من خلال زوجها بالاشتراك مع آخرين، وتعرضت للسباب والضرب وهذا سبب لها تشتيت وعدم تركيز وزيادة ساعات النوم طوال الـ 3 أيام الماضية، وارتفعت حرارها كثيراً ودخلت في إغماء، ولذلك الطبيب أرجح ان يوجد ارتجاج وكسور لذا خضعت لعملية.

علا غانم مصابة بارتجاج في المخ

وفي بعض الأحيان يتعافى بعض الأشخاص من ارتجاج المخ من نفسهم خلال أسبوعين، ولكن في بعض الأحيان تحدث بعض المضاعفات، ومن الأشياء الهامة أن تقدم الراحة الكاملة إلى المريض وينتظر حتى يتعافي منه، وحالياً تقدم المستشفى العلاج الأزم لمرض الفنانة علا غانم لتحصل على الشفاء العاجل.