اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نصيحة سمية الخشاب للبنات: الناس عمالة تبعتلي إنهم متهددين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة سمية الخشاب بنشر تغريدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ووجهت فيها رسالة تحذيرية إلى البنات من الوقوع كضحية للابتزاز، وهذا يكون عن طريق إساءة استعمال صورهم الخاصة.

آخر أعمال سمية الخشاب

ودونت سمية الخشاب في تغريدتها على تويتر، قائلة “حبايبي البنات، متبعتوش أي صور خاصة “مش عايزة أقول الكلمة التانية” لأي بني آدم أيا كان مدى القرب إيه، قالك أنا هتجوزك أو أقنعك إنكم في ريليشن شب، متثقوش في حد، بتبقى أول حاجة بتتمسك ضدكم، عشان ملاحظة اليومين دول في عبث بيحصل والناس عمالة تبعتلي إنهم متهددين وإنه يتبقي ابتزاز والكلام ده عشان ملاحظة اليومين دول في عبث بيحصل والناس عمالة تبعتلي إنهم متهددين وإنه يبقى ابتزاز والكلام ده”.

ومن ناحية أخرى أعلنت الفنانة سمية الخشاب أنها تعيش في الوقت الحالي حالة من النشاط الفني الكبير، وذلك كلاً من المسرح أو التليفزيون أو السينما، وقالت من خلال العديد من التصريحات “أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية، بالإضافة إلى فيلم التاروت”.