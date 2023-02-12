مى الشريف في أحدث ظهور لها مع خالتها نورا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 12:31 مساءً - نشرت الفنانة مى نور الشريف صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام والتى تشهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا.

وظهرت الفنانة نورا فى الصورة الجديدة التى نشرتها مى نور الشريف بصحبة أسرتها مع الفنانة بوسى وابنتها سارة نور الشريف.

حاولت مى نور الشريف من خلال هذه الصور الرد على حالة الهجوم الشرس الذى تعرضت له منذ ايام قليلة بسبب ارتداء الحجاب فى أحد الصور.

وظهرت مي نور الشريف برفقة عائلتها وهي ترتدي الحجاب على راسها ، مما دفع أحدي المتابعات لتوجيه سوال لها ، حول إذا ما كانت قد ارتدت الحجاب .

وحرصت مي نور الشريف على الاجابة على المتابعة ، حيث أكدت انها ترتدي بسبب انخفاض درجات الحرارة .