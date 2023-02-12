اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تقدم وصلة رقص مثيرة بالأسود المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبرخاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في أحدي حفلة زفاف مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوفة من منطقة الصدر وتقوم بالتمايل والرقص البلدي بطريقة اثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه

وتصدرت الفنانة الاستعراضية محركات البحث على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب التصريحات التي أدلت بها لبرنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية.