فن ومشاهير

اتفرج .. مني فاروق تنشر فيديو جرئ لها

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رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال استضافتها في برنامج سي_سو مرتدية قميص من اللون الأبيض المفتوح من منطقة الصدر وبنطلون جينز مقطوع  بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، معلقة : “تخش العلاقة، تعمل فيها حرب! حتاخد حاجة ف وشك”

وعلق الكثير من جمهورها على هذا الفيديو مثل : زى السكر منى عسولة جدا- دمها زي العسل بجد- البطل.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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