اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تنشر فيديو جرئ لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال استضافتها في برنامج سي_سو مرتدية قميص من اللون الأبيض المفتوح من منطقة الصدر وبنطلون جينز مقطوع بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، معلقة : “تخش العلاقة، تعمل فيها حرب! حتاخد حاجة ف وشك”

وعلق الكثير من جمهورها على هذا الفيديو مثل : زى السكر منى عسولة جدا- دمها زي العسل بجد- البطل.