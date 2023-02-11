شاهد.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقتها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 09:29 صباحاً - أثارت جنا ؛ ابنة الفنان عمرو دياب الجدل بعد ظهورها في أحد أعياد الميلاد بعد ظهور بتورتة عليها رسمة إباحية.

ونشرت جنا عمرو دياب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت جنا عمرو دياب، مرتدية جاكيت طويل ومميز باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جنا عمرو دياب، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت جنا عمرو دياب، تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها البسيط.