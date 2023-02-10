اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل بالطو والقنوات الناقلة.. تعرف عليها واستمتع بأحلى اللقطات والأحداث والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث بشكل مستمر على مؤشر بحث جوجل جميع المشاهدين على مواعيد عرض مسلسل بالطو والقنوات الناقلة، وذلك لأنه من المسلسلات المميزة والتي تحمل الكثير من الأحداث المشوقة التي يريد أن يتابعها كل المشاهدين طوال الوقت.

مواعيد عرض مسلسل بالطو والقنوات الناقلة

ويوجد في مسلسل بالطو الكثير من الأحداث المشوقة ومنها أن عاطف هو حديث التخرج من كلية الطب، ويذهب ليستلم قرار التكليف الخاص به، ويفاجئ أن مكان تكليفه يوجد داخل وحدة صحية داخل قرية طرشوخ الليف، وأحداثه أيضاً أنه يسافر لها ويقدم طلب تظلم لنقله، وأول موقف قابله هو وفاة مدير الوحدة الصحية.

وأما عن مواعيد عرض مسلسل بالطو هي يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع على على واحدة من المنصات الرقمية، وهذا يكون في تمام الساعة الـ 11 مساءاً، وأبطال المسلسل هم محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفه عبد الرسول، وغيرهم من الأبطال الشباب، والمسلسل مأخوذ عن رواية من نفس الاسم وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف وإخراج عمر المهندس.