انت الان تتابع خبر نجم ذا فويس كيدز يعتزل الغناء ويظهر بالجلباب واللحية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نجم برنامج ذا فويس كيدز خالد الفايد، عبر حسابه في فيسبوك اعتزاله الغناء، وذلك بعد ان غير صورته الشخصية، ووضع صورة جديدة له بلحية كثيفة، مرتديا جلبابا باللون أبيض.

وكتب الفايد: "اللهم اجعل توبتي وعملي خالصًا لوجهك الكريم..أرجوكم محدش يقولي غني تاني"، وأكد انه لا يريد الشهرة والمال والعلاقات.

تفاعل المتابعون مع قرار خالد الفايد، وأثنوا على الخطوة التي اتخذها، بتخليه عن الشهرة والمال، وتمنوا له الثبات.

على صعيد آخر، كان الفنان الشاب قد أصدر أغنية جديدة بعنوان "أنا حد جديد"، ونشرها عبر اليوتيوب، وحظيت الأغنية على 160 ألف مشاهدة في ثلاثة أشهر فقط.

خالد الفايد، فنان مصري شاب شارك في برنامج المواهب ذا فويس كيدز عام 2017، 2018، بدأ مشواره الفني منذ كان عمره خمس سنوات، حيث كان منشد ديني ومطرب، وأدى عدة اغاني شهيرة مثل أغنية "غريبة الناس، كل ده كان ليه".

لقب الفايد في قريته باسم العندليب الأسمر، وزادت شهرته، بعد مشاركته في ذا فويس، رغم انه لم يستطع الوصول للنهائي، وخرج في مرحلة المواجهة وكان ضمن فريق الفنان تامر حسني.