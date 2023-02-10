اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نرمين الفقي تمتع الشباب بالقميص المثير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورة الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”وظهرت نرمين الفقي خلال تواجدها في مكان ما مرتدية قميص من اللون الاوف وايت الشفاف والمفتوح من منطقة الصدر وبنطبون جينز وتركب دراجهة، أمام من الناحية الجمالية فقط استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة صباحكم سعادة وورد

وحصلت الفنانة، علي الكثير من التعليقات مثل : صباحك ورد وفل وياسمين يا عمرى جمعه مباركه حبيبتي ان شاء الله.