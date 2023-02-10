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اتفرج .. لاميتا فرنجية تنشر فيديو بقميص النوم الأبيض الشفاف

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رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة  اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر فيديو جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، مرتدية قميص نوم من اللون الأبيض الشفاف و المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر  حيث كشف عن مفاتنها كاملة ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.
 

وعلقت على هذه الصور قائلة عيد الحب بالقرب من مجموعة FashionNova المدهشة في انتظاركم لتختار ، هذا الأحمر هو أنثوي وبسيط أحبه ..

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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