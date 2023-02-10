اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تنشر فيديو بقميص النوم الأبيض الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر فيديو جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، مرتدية قميص نوم من اللون الأبيض الشفاف و المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر حيث كشف عن مفاتنها كاملة ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلقت على هذه الصور قائلة عيد الحب بالقرب من مجموعة FashionNova المدهشة في انتظاركم لتختار ، هذا الأحمر هو أنثوي وبسيط أحبه ..