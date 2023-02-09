23 فبراير.. عرض فيلم ”حظر تجول” بنادي سينما المرأة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 10:31 مساءً - يعرض فيلم “حظر تجول” للمخرج أمير رمسيس في 23 فبراير الجارى، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك خلال فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن.

ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة تديرها مديرة النادي الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، بحضور صناع الفيلم.

يذكر أن فيلم "حظر تجول" حصل على 12 جائزة فى الدورة 47 من مهرجان “جمعية الفيلم”، كما فاز بـ 4 جوائز فى مسابقة “الفيلم المصرى” من “جمعية كتاب ونقاد السينما”، وفاز بـ4 جوائز فى مهرجان “المركز الكاثوليكى للسينما” فى دورته الـ 69.

الفيلم بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدى، محمود الليثي، والفلسطينى كامل الباشا، تصوير عمر أبو دومة، مدير فنى عاصم على، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، تأليف وإخراج أمير رمسيس.