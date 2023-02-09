اتفرج- انت الان تتابع خبر رمضان 2023.. حقيقة ظهور كريستيانو رونالدو في برنامج رامز جلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نرصد الآن في هذا التقرير، حقيقة ظهور كريستيانو رونالدو في برنامج مقالب رامز جلال، وذلك بناء على العديد من الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل عدة تقارير صحفية سعودية، ويكون ذلك في شهر رمضان الكريم لهذا العام 2023، وجاءت كافة التفاصيل على النحو التالي.

حيث إنه ترددت أنباء حول ظهور اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي في برنامج مقالب الفنان رامز جلال، الذي يقوم بتقديمه كل عام في شهر رمضان الكريم.

فيما أشارت التقارير بأن التصوير تم في دولة قطر خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، فيما أوضحت تقارير أخرى، إنه تم تصوير البرنامج في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويعني ذلك احتمالية ظهور رونالدو في البرنامج.

منشور حساب برنامج جولدين دوس يكشف الحقيقة

وأوضح حساب برنامج جولدين دوس، المتخصص في أخبار عالم الترفيه، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر، أنباء عن ظهور كريستيانو في أحد مقالب برنامج رامز جلال، ولكن يعتبر ذلك تقرير فقط.

كما إنه لا توجد أي أخبار حقيقية عن الأمر، وبالأخص إن الفنان رامز جلال يتكتم بشكل دائم حول تفاصيل وأحداث البرنامج خلال فترة التصوير، والمقرر عرض البرنامج بشهر رمضان الكريم كما هو كل عام.