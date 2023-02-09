اتفرج- انت الان تتابع خبر بسبب الزلزال .. مروان خوري يتخذ قراره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان مروان خوري، عن تأجيل حفلاته الغنائية والتي كان من المقرر اقامتها بمناسبة " يوم الحب"، وذلك تضامنا مع الأسر والأهالي في سوريا الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف من ورائه كوارث كثيرة.



وشارك مروان خوري، متابعيه ملصق دعائي لإحدى حفلاته والتي تم الإعلان عن اقامتها من قبل ، مرفقا ً بها تعليق جاء كتالي.." نظراً للكارثة والمأساة التي حلّت بأخوتنا في سوريا ولأن الوجع اكبر من اي محاولة للترفيه عنه ، سيتم تأجيل حفلاتي في الشام وطرطوس الى اجلٍ غير مسمّى ".