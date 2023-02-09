اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هنا الزاهد تجذب الأنظار بإطلالة بدون مكياج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت هنا الزاهد بإطلاله جذابة خلال تواجدها في تماثيل لنجوم هوليوود، مرتديه بلوزة باللون الأبيض المكشوفة من منطقة الصدر وبنطلون باللون البينك أما من الناحية الجمالية عدم استخدام أي مكياج نهائياً وترك شعرها على صدرها وظهرها، بطريقه أثارت إعجاب جمهورها، معلقة لمسة على البينك

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل الل يهدي بالك كنك مش شايفة شو عم يصير بلعالم.