وزيرة الثقافة تشارك أبطال العرض المسرحي ”خطة كيوبيد” احتفالهم بليلة العرض رقم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 12:29 مساءً - شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أبطال العرض المسرحي "خطة كيوبيد" ، احتفالهم بالليلة رقم 100 من العرض المقدم علي مسرح السلام، بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، وعدد من الفنانين.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالعرض وفكرته التي تناقش قضية مجتمعية تهم الأسرة المصرية، مؤكدة على أن أحد أدوار المسرح الهامة هي تسليط الضوء على الواقع ،ومناقشة القضايا، وطرح الرؤى من أجل إيجاد حلول لها، مشيرة إلى أن استمرار العرض لأكثر من 100 ليلةورفعه لافتة كامل العدد خلال أغلب لياليه يؤكد نجاح الشباب في نقل رسالتهم والوصول إلى الهدف المنشود من العرض.

ومن جانبه قال المخرج خالد جلال، إن العرض حقق نجاح كبير على مستوى الحضور الجماهيري وكذلك على المستوى النقدي، مؤكدا أن حضور وزيرة الثقافة لليلة العرض رقم 100 هو خير تشجيع للتجارب الشبابية للاستمرار والنجاح نحو تقديم المزيد.

وقال محسن منصور، إن قاعة يوسف إدريس، كانت مغلقة منذ أكثر من ١١ عاما، وخطة كيوبيد كانت باكورة العروض التي تستقبلها القاعة، وشهدت نجاح كبير للموسم الرابع على التوالي ، مؤكدا أن القاعة تعد أحد المنابر الثقافية التي تنضم إلى منظومة الإبداع بوزارة الثقافة.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح، بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف عبد الله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.

ويدور العرض حول المشكلات التي تواجه الأزواج والزوجات في إطار كوميدي .