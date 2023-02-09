اتفرج- انت الان تتابع خبر مفاجأة.. حليمة بولند تعرض تبني طفل سوري فقد أهله في الزلزال.. القصة كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الإعلامية حليمة بولند عن رغبتها الشديدة في تبني طفل سوري تم إنقاذه من تحت الأنقاض، وذلك بعد الزلزال الذي دمر سوريا بالكامل وتوفيت عائلته ولم يبقي له أي شخص من عائلته، وهذا جاء من ضمن توابع زلزال سوريا المدمر الذي حدث صباح يوم الإثنين.

جراءات تبني الطفل السوري

وتحدثت حليمة بولند على حسابها الشخصي عبر “سناب سات”، قائلة “شفتم كلكم أكيد الفيديو اللي عرضته للطفل السوري اللي فقد كل أهله وذويه، في زلزال تركي وسوريا، أنا أريد آخذه يعيش معي بالكويت ومع بنوتاتي وأكون أمه، أنا اليوم أسأل ايه هي الإجراءات؟ وما هي قوانين التبني في الكويت… كيف يكون التبني؟”.

وأعلنت حليمة بولند قائلة “ما هي الخطوات والإجراءات والتفاصيل المطلوبة لإحضار وتبني هذا الطفل، يا ريت أصحاب الاختصاص يتواصلوا مع إدارة أعمالي للضرورة القصوى”