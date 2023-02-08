اتفرج- انت الان تتابع خبر كندة علوش توجه رسالة عاجلة بخصوص الشعب السوري.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة السورية كندة علوش، على توجيه الدعوة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم المساعدة لأهالي سوريا المتضررين من الزلزال.حيث نشرت “كندة” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: “أنا اليوم بمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأردن.. وبشكر كل المتطوعين بداخل سوريا وبأي مكان اللي بيقفوا بالأزمة دي وبيساعدوا الناس، وبدي اطلب من أكبر عدد ممكن من الناس أي حد بيقدر يساعد”.

يُذكر أن زلزال ضخم وقع فجر يوم الإثنين الماضي عدة أقاليم جنوبي تركيا بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، تضررت به عدة مدن في سوريا، وبلغ عدد ضحاياه هناك 2662 قتيل.

فيلم كندة علوش

وكان أحدث فيلم قدمته الفنانة كندة علوش هو فيلم “نزوح” والذي صورت مشاهده في تركيا، وتم عرضه في شهر سبتمبر 2022.

فيلم نزوح بطولة كندة علوش، نزار العاني، سامر المصري، هالة زين، دارينا الجندي، وهو من تأليف وإخراج سؤدد كعدان.