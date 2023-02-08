اتفرج- انت الان تتابع خبر هجوم كاسح على أحلام بسبب فيديو وصف بالمشين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام، لإنتقادات حادة واتهامات بتجاهل الأزمة الإنسانية التي حدثت في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضربها، والانشغال بالاستعراض والغناء في هذا التوقيت الصعب.

وجاءت هذه الإنتقادات، على الفيديو الذي نشرته أحلام عبر صفحتها في إنستغرام، والذي ظهرت فيه وهي تغنّي وتستعرض جمال عينيها بالآيلاينر، وأرفقته بكلمات اغنية "وياك".

وجاءت تعليقات المتابعين قاسية، ويشوبها الكثير من التشكيك والاتهام بتجاهل احلام الوضع الصعب الذي يعيشه الآلاف في سوريا وحتى في تركيا، ونشرها لفيديوهات وصفت بالمشينة، ولا علاقة لها بالوضع المأساوي، وعلق احد المتابعين: "الناس وين وانتِ وين"، وكتب آخر: "الالاف تحت الأنقاض وانت تغني وتستعرضي عيونك"، وكتبت متابعة: "فيديو مو بوقته وين المشاعر الإنسانية"، وغيرها من التعليقات التي أجبرت الفنانة على إلغاء خاصية التعليق على المقطع.

وعلى صعيد آخر، دافع الكثير من المتابعين عن النجمة الإماراتية، مؤكدين انها اول الفنانين الذين عبروا عن تضامنهم مع الضحايا، وكتبت عن حزنها وتأثرها لما حدث، عبر حسابها في تويتر الذي تتفاعل فيه مع الاحداث والاخبار العامة، بعكس حسابها في انستغرام الذي تستخدمه لعرض اطلالاتها، والترويج لاعمالها الفنية.