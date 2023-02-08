اتفرج- انت الان تتابع خبر سيدهارث مالهوترا.. “اتفرج” الصور الأولى لحفل زفافه على كيارا أدفاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر محركات البحث جوجل، في مصر والوطن العربي، البحث على الصورة الأولى لحفل زفاف سيدهارث مالهوترا وكيارا أدفاني، وخلال السطور التالية ستشاهد الصور الاولى التي لاقت استحسان لدى الكثير من المتابعين والمشاهدين.

نشر الممثلان سيدهارث مالهوترا وكيارا أدفاني صور زفافهما، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، وذلك بعد أن عقدا قرانهما في حفل حميم في جايسالمر، راجستان يوم الثلاثاء، بفندق Surygarh Palace.

قامت كيارا أدفاني بنشر ثلاث صور من الحفل، حضر الحفل في فندق Suryagarh الفاخر في جايسالمر، عائلاتهما وأصدقائهما المقربين من بوليوود، بمن في ذلك مانيش مالهوترا، كاران جوهر، روهيت شيتي، شهيد كابور، ميرا راجبوت، جوهي تشاولا وغيرهم.

ملابس حفل زفاف سيدهارث مالهوترا وكيارا أدفاني

قامت كيارا أدفاني بارتداء د فستان لينجا وردي في حفل الزفاف، الذي يُشاع أنه من تصميم مانيش مالهوترا.

إلا أن موعد زفافهم أثار حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث كتب البعض أنه يوم 6 فبراير، لكن تفاجأ الجميع أن موعد الزفاف يوم 7 فبراير.

وأعمال سيدهارث مالهوترا وكيارا أدفاني الفنية

شوهدت كيارا آخر مرة في فيلم Govinda Naam Mera، وستظهر بعد ذلك في Satyaprem Ki Katha مع كاتريك آريان، المقرر إطلاقه في 29 يونيو.