استعدادات لأكبر تظاهرة تشكيلية يمنية في الخارج

استعدادات لأكبر تظاهرة تشكيلية يمنية في الخارجيستعد نخبة من فناني اليمن التشكيليين للمشاركة في معرض بعنوان "للفن ضوء" في العاصمة المصرية القاهرة.

وسيشارك في المعرض الذي ينظمه المنتدى العربي للفنون برعاية من مؤسسة "لايت فور ميديا"، أكثر من 70 فناناً وفنانة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وسيقام في قاعة "صلاح طاهر" بدار الأوبرا المصرية في القاهرة خلال الفترة من 18 الى 23 شباط/ فبراير2023.

واعتبر رئيس "المنتدى العربي للفنون" التشكيلي ردفان المحمدي أن المعرض المرتقب سيكون أول فعالية فنية يمنية في الخارج بهذا العدد وهذا التنوع ابتداءً من جمهورية مصر، لافتاً إلى أن المنتدى سينظم معارض أخرى مشابهة في عدد من العواصم العربية خلال الفترات المقبلة.

ومن المقرر أن يتضمن المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال في مجالات الرسم والخط العربي والمنمنمات والزخرفة والتصوير الفوتوغرافي، وفقاً للمحمدي الذي عبر عن شكره لمدير عام مؤسسة "لايت فور ميديا" أشرف السامعي وكذلك قطاع إدارة المعارض بدار الأوبرا المصرية لرعاية واستضافة المعرض الذي سيمنح فناني اليمن تجربة جديدة ويعرف بأعمالهم لجمهور جديد.

بدوره أشار أشرف السامعي إلى أن المعرض يمثل تظاهرة فنية تعكس في مضمونها الهوية اليمنية ببعديها التاريخي والفني، ويهدف إلى تعريف الجمهور المصري والعربي بنتاجات تشكيليي اليمن الذين سطعت أسماءهم وألوانهم بإبداع وإحترافية.

وحسب بلاغ صحافي – تلقى دوت الخليج نسخة منه- فسيشهد المعرض عرض مجموعة متميزة لأعمال نخبة من مبدعي اليمن على رأسهم الفنان الراحل ياسين غالب، والفنانة آمنة النصيري، والفنان عبدالفتاح عبدالولي، والفنان علي الذرحاني، والفنان صادق غالب، وذاكرة اليمن المصور الفوتوغرافي عبدالرحمن الغابري، إلى جانب الأستاذين ناصر النصاري وعبدالرقيب سلام المتميزين في مجال الخط العربي والزخرفة.

