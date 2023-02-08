اتفرج- انت الان تتابع خبر متابع يطالب اصالة بمساعدة منكوبي الزلزال وردها يفجّر المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في رسالة شديدة اللهجة، طالب احد متابعي الفنانة السورية أصالة على التويتر، بأن تقدم واجبها تجاه الشعب السوري وتبني حملة انسانية تدعو فيها مشاهير الوسط الفني، لتقديم المساعدة لمواطنيها في الشمال السوري المنكوب، بعد التعرض للزلزال المدمر.

وأكد المتابع ان الجميع يستطيع تقديم المساعدة دون تقديم حجج، ويمكنهم ارسال المعونات عبر المعابر التركية، وقال بطريقة حادة: "كلفة مهرجان شاركتوا فيه مؤخراً ما تواخذوني".

وتفاجأت اصالة من رسالة المتابع التي تغلفها التشكيك والإتهام، وقامت بالرد على تغريدته بقوة، وقالت: "ما عم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي"، واكدت انها لم تتخلى عن شعبها السوري، حتى في الوقت الذي توقفت فيه المهرجانات والحفلات، ولم يكن هناك عمل ومصدر مادي، لكنها عملت بضميرها ومسؤولياتها.

انهالت التغريدات من جمهور أصالة بعد ردها المعبر والقوي على رسالة المتابع، وعبر النشطاء عن استيائهم من أسلوب الرسالة، ودافعوا عن الفنانة التي لم تتخلى عن بلدها وشعبه رغم كل الظروف والحواجز.

يذكر أن أصالة قد نشرت في وقت سابق تغريدة طالبت فيها أسماء مؤسسات وجهات تقدم خدمات انسانية للمنكوبين، وقالت: "صباح الخير... اللي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومة".

هذا وشارك الكثير من الفنانين السوريين بحملة التبرعات لمنكوبي وضحايا الزلزال، منهم تيم حسن، حسام جنيد، امارات رزق، وغيرهم الكثير.