اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. خناقة نسوان بين سارة نخلة وهندية بسبب كلب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشبت مشادة ساخنة وقوية بين الفنانة سارة نخلة والفنانة هندية بسبب قيام الأخيرة بترك الكلب الخاص بها في الشارع بعد إصابته بكسر في قدمه.وقال سارة نخلة في تصريحات لها لبرنامج قاعدة ستات أن الفنانة هندية قامت بالبحث عن كلبها بعد عملها بأن هناك من قام بتصويرها وهي تتركه في الشارع وهي لديه إصابة في قدمه.

وأضافت أنها اتفضحت الفضيحة دي لانها أنا طالعة أصلي، الكلب مش قادر يمشي، والكلاب هتنهشه.

في حين رد الفنانة هنديه عليها قائلة تكلمي كويس اديه اتفضحت دي هو أنا لقوني بشم في حته وخليكي مؤدبة في ألفاظك، أنا قولت الحقيقة لو متصدقيش أنتي حرة.