اتفرج- انت الان تتابع خبر تبرعات ماليه ضخمة من الفنانين السوريين لضحايا الزلزال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت نقابة الفانين السوريين عن إطلاقها حملة تبرعات ماليه لصالح المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الاراضي السورية في الايام القليلة الماضية.



وقد دعت النقابة اعضاءها الفنانين والفنانات للمبادرة في تقديم الدعم، إذ اشارت الى انها ستبدأ باستقبال التبرعات اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء 08/02/2023 عند الساعة العاشرة صباحا، معلنة عن تبرعها بمبلغ 75 مليون ليرة سورية.



أول المستجيبين لنداء النقابة كان كل من الممثلة السورية سلاف فواخرجي وطليقها الممثل وائل رمضان، حيث تبرعا بمبلغ 21 مليون ليرة سورية اي ما يعادل 3000 دولار اميركي، حيث شاركت فواخرجي منشور نقابة الفنانين الذي شكرها على تبرعها، وارفقته بالتعليق التالي: "أرواحنا قليلة قدام بلدنا وولاد بلدنا".



من جهة أخرى، تبرع الفنان السوري حسام جنيد وطليقته امارات رزق بمبلغ 200 مليون ليرة سورية اي ما يعادل 28000 الف دولار اميركي.

بدوره الممثل السوري تيم حسن، أعلن عن تبرعه بمبلغ 107 مليون ليرة سورية.