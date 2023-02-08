اتفرج- انت الان تتابع خبر هذا ما نشرته أصالة بعد زلزال سوريا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية اصالة تغريده عبر حسابها على تويتر توضح نيتها للمساعدة في انقاذ المتضررين من الزلزال الذي وقع في شمال سوريا والحق اضرارا جسيمة واعداد كبيرة من الضحايا والحرجى والمفقودين.



وطالبت اصالة المساعدة في الوصول الى مؤسسات هدفها انساني بحت من اجل التبرع لها، وكتبت على صفحتها الخاصة عبر تويتر:"صباح الخير .. الّلي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومه حتّى يكون أسهل على كلّ إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل".

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوب شرق تركيا، ما يجعله الأقوى في البلاد منذ زلزال عام 1939، وفقا لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وضرب زلزال آخر قوته 7.6 البلاد بعد ظهر يوم الاثنين، حيث تجاوزت حصيلة القتلى بحسب آخر البيانات 3549، فيما أصيب أكثر من 22 ألف. وقد أعلن الرئيس أردوغان 7 أيام حدادا وطنيا في البلاد على ضحايا الكارثة.