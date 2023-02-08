اتفرج- انت الان تتابع خبر ممثل تركي : أنقذوا والدتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستنجد الممثل شاغري شيتاناك الذي تقمص شخصية فريد في مسلسل “أنت أطرق بابي” السلطات و المتابعين لإنقاذ والدته من تحت الأنقاض بعد وقوع زلزال تركيا المدمر .



ونشرشاغري تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول فيها أن أمه تعيش في منطقة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال الإثنين .



وأضاف أنه منذ الزلزال اختفت والدته ولا يمكنه التواصل معها ويبدو أنها تحت الأنقاض.



كتب الممثل التركي: “هاتاي أنطاكيا، سوملر، هذا المبنى ولدت وكبرت وترعرعت فيه، وهو الآن مهدم .. كانت أمي هناك” .



وأضاف: “هذا المبنى هو الأعلى والأكثر اكتظاظا بالسكان بشكل دائم .. يرجى التواصل والمساعدة في إنقاذ المزيد من الأشخاص” .



ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وأجزاء من شمال سوريا في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين 6 شباط / فبراير.



أدى الزلزال الى انهيار عدد من المباني السكنية ووصل عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 3419 قتيلاً فيما تجاوز عدد الجرحى 20 ألفاً، وفي سوريا بلغ عدد الضحايا أكثر من 1600 قتيل و 3700 جريح.