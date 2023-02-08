اتفرج- انت الان تتابع خبر شيرين تتنمر على نجمة ذا فويس .. والأخيرة تفضحها بتصريحات صادمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت نجمة برنامج ذا فويس، التونسية لمياء جمال، ضيفة على برنامج "مع الفارس" للإعلامي العراقي نزار الفارس، وتحدثت بعدة مواضيع فنية وشخصية.

وأبرز ما كشفته لمياء جمال، تعرضها للتنمر والمضايقات، من قبل الفنانة شيرين عبد الوهاب، أثناء مشاركتها في برنامج المواهب، بسبب عدم اختيارها مدربة لها، واختيار الفنان صابر الرباعي، وقالت: "بحس أن شيرين ما بتحبني، لأنها كانت بدها أكون معها في الفريق، ولكني اخترت صابر".

واعتقدت نجمة ذا فويس، أن الفنانة المصرية كانت تمزح معها، لكن عندما اختارت صابر الرباعي، ظهر على شيرين الغضب وبدأت تتنمر على مظهرها في كل مرة تراها فيها.

واختتمت لمياء حديثها، بسرد قصة حدثت معها ولم تستطع نسيانها حتى هذه اللحظة، اذ كانوا جميعا يحتفلون بعيد ميلاد الفنان كاظم الساهر، وكانت شيرين تضحك على لمياء وقالت عنها: "ها ما حلوة"، في الوقت الذي كانت فيه لمياء جمال، انسانة فقيرة وفي بداية حياتها الفنية، وكسر هذا الموقف قلبها، الا انها أكدت على حبها لشيرين واعجابها بأغانيها، وتمنت لها الصحة والعافية.

يذكر أن لمياء جمال، قد شاركت في برنامج ذا فويس، عام 2012، وكانت ضمن فريق صابر الرباعي، والذي تعرض حينها للهجوم بسبب اختياره لها على حساب اللبناني كريستيان أبو عنّي، واتهم حينها بالتمييز بين المشتركين.