إلهام شاهين توجه رسالة إلى العالم من أجل سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:29 مساءً - نشرت الفنانة إلهام شاهين تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تطالب فيه بتدخل المجتمع الدولى لإنقاذ سوريا من الدمار الذى تعرضت له نتيجة الزلزال.

وقالت إلهام شاهين: “ماذا ينتظر الشعب العربى بعد زلزال سوريا لنتحرك لإنقاذ البشر تحت الأنقاض.. بالتأكيد سوريا تحت هذا الحصار لا تمتلك الأجهزة والماكينات الكافيه للإنقاذ.. الشعب السورى أصبح فيه الكثيرين تحت خط الفقر.. نقص فى المياه والأغذية والأدوية.. وانقطاع كهرباء ومعاناة من البرد الشديد.. أطفال تموت كل يوم من هذه المعاناة. لا بد من تحرك من المجتمع الدولى لمساعدتهم.. الشعب السوري يصرخ يريد أن يعيش.. وأنا أصرخ معه إلى العالم كله”.