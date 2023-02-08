اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. زوجة ماجد المصري تكشف عن الحلويات بالأحمر الناري أبو فتحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت زوجة ماجد المصري خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات القليلة الماضية ، مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري المكشوف من منطقة الصدر والذي يحتوي على فتحة كبيرة، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من أحمر الشفاه والمكياج، مع ترك شعرها وراء ظهرها، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها في كل مكان.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل و لا شفت و لا هاشوف حلاوه كده . ده بجد و الله العظيم.