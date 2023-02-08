اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. دنيا بطمة تتفوق على رانيا يوسف بالأسود أبو فتحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت دنيا بطمة جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت دينا بطمة خلال تواجدها في مكان ما خلال الساعات القليلة القادمة ، مرتدية فستان من اللون الأسود الضيقة للغاية والذي يحتوي على فتحة كبيرة من الأمام، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من أحمر الشفاه والمكياج، مع ترك شعرها وراء ظهرها، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها في كل مكان.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل بالتوفيق كوزين