موعد طرح فيلم خطة مازنجر عبر منصة شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 11:29 صباحاً - حددت منصة شاهد vip يوم 19 فبراير الحالي موعد لعرض فيلم خطة مازنجر، وذلك ضمن الأعمال السينمائية التي تنوي طرحها في عام 2023.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

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يحكى فيلم "خطة مازنجر" عن مجموعة من الأصدقاء يقرروا عمل خطة لخطف وطلب فدية ولكن على طريقة مازنجر وأفروديت ؟!، وذلك مع ظهور العديد من الشخصيات الكارتونية الشهيرة مثل مثل سوبر ماريو، سبايدر مان وغيرها وذلك فى اطار كوميدى اجتماعي لا يخلو من الساسبنس.

ومن ناحية اخري كشفت منصة شاهد vip عن موعد طرح فيلم حظك اليوم يوم 9 فبراير الحالي.

الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني.