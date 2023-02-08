زوجة ماجد المصري تبهر الشباب بأحدث ظهور.. الأحمر الناري ولع الدنيا

اتفرج- انت الان تتابع خبر زوجة ماجد المصري تبهر الشباب بأحدث ظهور.. الأحمر الناري ولع الدنياوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصري، عدد من الصور لها في أحدث ظهور، عبر موقع التواصل الاجتماعي موقع انستجرام، حيث استطاعت من خلال تلك الصور، أن تخطف أنظار متابعيها لها، حيث تفاعل معها عدد كبير من الأشخاص، ونستعرض الآن في هذا التقرير تلك الصور التي يمكن مشاهدتها.

زواج ماجد المصري ورانيا أبو النصر

فيما تألقت زوجة ماجد المصري، وارتدت فستان مكشوف باللون الأحمر الناري، وكشف الفستان عن رشاقتها وجمالها، واعتمدت في المكياج على وضع أحمر الشفاه باللون البيج الناعم، الذي أبرز جمالها.

وجدير بالذكر إن ماجد المصري ورانيا أبو النصر، قد تزوجوا منذ ما يقرب من عشر سنوات، ولديهم أدهم وداليدا.

أما عن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة كل من عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، ومن إخراج أحمد صالح.

كما يمكن مشاهدة الصور من هنا.