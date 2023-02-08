اتفرج- انت الان تتابع خبر قصة وفاة البلوجر غدير البرجس.. تعليقات المتابعين حزينة على وفاتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد في الساعات الأخيرة الماضية البحث عن قصة وفاة البلوجر غدير البرجس وهي كويتية ومن أشهر مصممات الأزياء، وهي التي توفيت أمس الإثنين 6 فبراير 2023، وهذا يعد تعرضها إلى أزمة صحية.

تعليقات المتابعين على وفاة البلوجر غدير البرجس

وكشفت دلال الرجس ابنة هم البلوجر الراحلة غدير، عن وفاتها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التوال الاجتماعي الخاص بنشر التغريدات القصيرة “تويتر” وانتشر الخبر بسرعة الصاروخ بين جمع رواد السوشيال، وانتشرت حالة من الحزن الكبير بينهم، وكتبت “يا يَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى بنت عمي غدير البرجس”.وبعد انتشار المنشور جاءت عليه الكثير من التعليقات التي نعت وفاتها، وأهمها “الله يرحمها كانت إنسان رائعة”،” الله يعاملها بالإحسان لا الميزان”، “الموت لا بيعرف لا كبير ولا صغير، ربي يرحمها”

وفي وقت سابق كانت قد نشرت غدير البرجس من خلال حسابها الرسمي على سناب شات، إنها دخلت إلي المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وطلبت من الجميع الدعاء لها، وقالت “كان دي اليوم أطمئنكم لكن اليوم وامس وايد صعبين.. الماي وصل صدري داخل وصدري عالجلد ووجهي وكل مكان.. صرت ما أقدر أتحرك نهائياً”.