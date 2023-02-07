بالفيديو.. السوبرانو فاطمة سعيد.. تقدم أغنية مصر هي أمي لأول مرة استمتعوا بيها

رأي عمرو أديب في أداء السوبرانو فاطمة سعيد

وحرصت السوبرانو فاطمة سعيد على أغنية مصر هي أمي للعرض لأول مرة إلى شاشة التلفزيون وتم تصوير الفيديو كليب في المتحف المصري الكبير، وهو إخراج محمد الألفي وتوزيع موسيقي للفنان العالمي جيمس ويتبورن، وقيادة المايسترو نادر عباسي وقائد اوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.

وعلق الإعلامي عمرو أديل على الأداء الغنائي للسوبرانو المصرية، وأشاد بها كثيراً وهي صاحبة الجوائز العالمية الكثيرة والحفلات المميزة والناجحة ذات الصوت الرائع، وتعتبر واحدة من أهم وأعظم 3 سوبرانو في العالم، وأيضاً أن إعادة غنائها لأغنية مصر هي أمي بتوزيع أوبرالي عالمي وتحت قيادة المايسترو الكبير نادر عباسي ساعد في تكوين حالة فنية حديثة وحرك مشاعر كل المستمعين.