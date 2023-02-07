اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. السوبرانو فاطمة سعيد.. تقدم أغنية مصر هي أمي لأول مرة استمتعوا بيها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام برنامج الحكاية الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب للمرة الأولي، بعرض فيديو كليب أغنية مصر هي أمي في نسخته الأصلية لـ السوبرانو فاطمة سعيد، وهو الذي يعتبر أول فيديو كليب لها بعدما قدمت الأغنية في شكلها الأوبرالي الجديد في حفل المتحف المصري الكبير الشهر الماضي.
فيديو أغنية السوبرانو فاطمة سعيد مصر هي أمي
وحرصت السوبرانو فاطمة سعيد على أغنية مصر هي أمي للعرض لأول مرة إلى شاشة التلفزيون وتم تصوير الفيديو كليب في المتحف المصري الكبير، وهو إخراج محمد الألفي وتوزيع موسيقي للفنان العالمي جيمس ويتبورن، وقيادة المايسترو نادر عباسي وقائد اوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.
رأي عمرو أديب في أداء السوبرانو فاطمة سعيد
وعلق الإعلامي عمرو أديل على الأداء الغنائي للسوبرانو المصرية، وأشاد بها كثيراً وهي صاحبة الجوائز العالمية الكثيرة والحفلات المميزة والناجحة ذات الصوت الرائع، وتعتبر واحدة من أهم وأعظم 3 سوبرانو في العالم، وأيضاً أن إعادة غنائها لأغنية مصر هي أمي بتوزيع أوبرالي عالمي وتحت قيادة المايسترو الكبير نادر عباسي ساعد في تكوين حالة فنية حديثة وحرك مشاعر كل المستمعين.