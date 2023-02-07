اتفرج- انت الان تتابع خبر هاشتاغ اسم أصالة يصل لـ 4 بليون استخدام على تيك توك والسبب؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الفنانة السورية أصالة من أكثر الفنانين تأثيرا على مواقع التواصل، وجماهيريتها الكبيرة على مستوى الوطن العربي، جعلت اسمها يحقق أرقاما قياسية بمجموع الهاشتاغات.

ومؤخرا تخطى مجموع هاشتاغات اسم أصالة الـ 4 بليون استخدام على تطبيق تيك توك الشهير، من خلال مشاركة أغانيها والإعجاب بها، حتى أصبحت أشبه بتحطيم الأرقام القياسية بين النجمات العربيات، رغم أنها لا تملك فيديوهات خاصة على التطبيق.

هذا وتحقق أغاني أصالة مشاهدات عالية عبر اليوتيوب، كان اخرها أغنية "شكرًا" التي حققت ٨٦ مليون مشاهدة بعد ١٠ أشهر فقط من صدورها، كمنا حصدت الفنانة جائزة "الأغنية العربية المفضلة” في مهرجان Joy Awards في العاصمة السعودية الرياض.

وعلى صعيد آخر، كانت الفنانة السورية قد تعرضت لإنتقادات حادة مؤخرا بعد تسريب مقطع فيديو من كواليس برنامج المواهب سعودي ايدول، ظهرت فيه وهي تدخن، رغم انها كانت قد وعدت الجمهور سابقا بالاقلاع عن هذه العادة، حتى خرجت واعتذرت لجمهورها، واكدت انها اخطأت، وكان يجب الا تدخن في مكان عام بهذه الطريقة.