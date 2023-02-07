اتفرج- انت الان تتابع خبر زوج علا غانم يفضح المستور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الفنانة المصرية علا غانم الجدل خلال الساعات الماضية، بالاستغاثة التي اطلقتها على حسابها بمواقع التواصل لرئاسة الجمهورية ومنظمات التي تختص بقضايا المرأة، وادعائها انها تتعرض للضرب والبلطجة هي وعائلتها من قبل زوجها.

وبعد ان تصدرت الواقعة حديث مواقع الأخبار ووسائل التواصل، خرج محامي رجل الأعمال عبد العزيز حسن، زوج علا غانم، لينفي ادعاءات الفنانة، بتعرضها هي ووالدتها للضرب والسرقة، وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" أن ما حدث هو عكس ما قالته علا، لكنه لن يتطرق إلى الأمور الخاصة بالقضاء.

وأشار المحامي، ان علا غانم متزوجة من عبد العزيز منذ 18 سنة وكانوا يعيشون في مصر، ومن ثم انتقلوا لأمريكا، ولديهما عمل ومشاريع مشتركة، وتفاجأ من عدة مواقع أن علا رفعت دعوى خلع، وهي تعيش معه، ، حيث قالت انها ستنزل إلى مصر لاكمال بعض الإجراءات، وعندما تطورت الأمور لحق بها حتى يفهم ما يحدث.

وتابع، عندما ذهب زوج علا إلى منزلها، تعدّت عليه هي ووالدتها بالضرب بالشتم، وتعرض لجرح في الوجه واليد، ويوجد تقرير طبي في المحضر، والشرطة اصطحبت الأطراف للنيابة للتحقيق.

واختتم المحامي قوله، ان زوج علا غانم رجل أعمال مصري ومحترم، حتى انه قال في تحقيقات النيابة أنه يحبها ومتمسك بيا كزوجة بعد دعوى الخُلع.