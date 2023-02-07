اتفرج- انت الان تتابع خبر أدهم النابلسي يُرزق بالطفل الأول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رُزق المعتزل أدهم نابلسي بمولودته الأولى منذ يومين وشارك الخبر المفرح مع محبّيه ومتابعيه على "إنستغرام".



وكان أدهم نابلسي قد نشر صورةً ليد ابنته وهي تُمسك يده، معلناً أنّه أطلق اسم "ماسة" عليها.

وعلّق نابلسي على المنشور، قائلاً: "الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه، الحمدلله الرزّاق الكريم، الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب"، مضيفاً: "اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى "ماسة". اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتاً حسناً. اللهمّ لك الحمد والشّكر".