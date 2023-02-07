اتفرج- انت الان تتابع خبر علا غانم تتعرض للضرب .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة علا غانم للضرب والطرد من منزلها على يد مجهولين.وكانت غانم كانت قد فاجئت متابعيها بكتابة استغاثة عبر صفحتها على "إنستغرام" بتعرضها للضرب هي وأسرتها وطردهم من منزلهم.



وكتبت الفنانة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "استغاثة إلى المركز القومي لحقوق المرأه.. الدكتوره مايا مرسي.. أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامراة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل.. أغيثوني".



و تفاصيل الاعتداء قالت علا إنها تتعرض منذ الجمعة الماضية لهجوم عنيف من قبل بلطجية في منزلها بإيعاز من زوجها الذي رفعت دعوى خلع ضده.



وذكرت الفنانة أنها رفعت دعوى الخلع ضد زوجها منذ شهور وتتعرض لتهديدات مستمرة بالتشويه بماء النار والضرب بالمولوتوف، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ للأجهزة الأمنية ضده وضد البلطجية الذين استعان بهم.



وأضافت أن زوجها استعان بسيدات لضربها منهن قريبات له، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها مهما حدث.



وجاء ذلك بعد أيام من قيام أحد المحامين بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة بتهمة التزوير.



واتهم المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 60829 الفنانة بتزوير محرر رسمي في دعوى الخلع المقامة منها ضد زوجها عبد العزيز حسن عبدالعزيز.



علا غانم من مواليد 26 نوفمبر 1971، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة عام 1994 قسم تصوير، ولم تكمل دراستها بمعهد الفنون المسرحية.



وجاءت شهرتها إثر أدائها دورا في أغنية "هنساك" للمطرب محمد فؤاد، ثم بدأت العمل الفني بمجال الإعلانات التلفزيونية، وبعد ذلك اتجهت إلى التمثيل، حيث شاركت بالعديد من المسلسلات والأفلام السينمائية.