اتفرج- انت الان تتابع خبر بالأبيض والأسود.. غادة عبد الرازق تظهر مع زوجها لأول مرة بعد عودتهما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهورها الأول مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وذلك في حفل عيد ميلاد حفيدتيها.حيث نشرت “غادة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور من الحفل الذي غلب عليه اللونين الأبيض والأسود، وظهرت فيها مع ابنتها وابنتيها، ومع زوجها هيثم زنيتا.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد أعلنت في منتصف شهر ديسمبر الماضي انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج استمر سنتين، وبعد أسبوعين ذكرت مصادر مقربة منها أنها عادت إلى زوجها مرة أخرى بعد انتهاء الخلافات بينهما.

مسلسل غادة عبد الرازق

يُذكر أن آخر مسلسل قدمته الفنانة غادة عبد الرازق كان بعنوان “لحم غزال” والذي تم عرضه في موسم رمضان 2021، وشاركها بطولته وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، مي سليم، أشرف عبد الغفور، شريف دسوقي، أحمد خليل، رحاب الجمل، وليد فواز، خالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.