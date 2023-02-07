اتفرج- انت الان تتابع خبر ما هو مرض سيلينا جوميز النجمة الأمريكية؟.. “ملهوش علاج وخطير” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سيطرت حالة من الحزن والآسى على جمهور ومتابعي سلينا جوميز النجمة الأمريكية، وذلك بعد معاناتها مع مرض نادر وخطير، وتساءل الجميع حول ما هو مرض سيلينا جوميز؟، وخلال السطور التالية سنتعرف على كل المعلومات الذي تخص هذا المرض الخطير.

كشف تقرير عرضته قناة العربية، كافة التفاصيل التي تخص مرض سيلينا جوميز النجمة الأمريكية، والذي أفاد أنها تعاني من مرض نادر وخطير اكتشفه الجمهور خلال فيديو بثته عبر حسابها الشخصي.

وأضاف التقرير الذي أذاعته قناة العربية، أن سيلينا جوميز ظهرت في فيديو وهي تعاني من رجفة في يديها، فتسائل الجمهور عن مرض سيلينا جوميز، مما كشفت عن معاناتها من مرض “الذئبة” منذ سنوات قبل ان تحذف الفيديو لاحقا من حساباتها.

ما هو مرض سيلينا جوميز النجمة الأمريكية؟

تساءل العديد من محبي النجمعة الأمريكية سيلينا جوميز، عن مرض سيلينا جوميز، حيث أكد تقرير قناة العربية على أنها تعاني من مرض الذئبة وهو مرض التهابي مزمن من الصعب تشخيصة مبكراً، يعمل على مهاجمة جهاز المناعة لأنسجة الجسم وأعضائه.

وأفاد التقرير أن مرض سيلينا جوميز يهاجم جهاز المناعة لأنسجة الجسم و أعضائه و الالتهاب الناتج عنه يصيب العديد من أعضاء الجسم مثل : الجلد والمفاصل والقلب والرئتين والكلي وخلايا الدم ولا يوجد علاج له.

أعراض مرض سيلينا جوميز

أفاد تقرير قناة العربية، على أن أعراض مرض سيلينا جوميز الذي أصيبت به النجمة الأمريكية، إليكم الأعراض التالية:

– طفح جلدي علي شكل فراشة

– تحول لون أصابع اليدين و القدمين إلي الأبيض أو الأزرق

– الصداع

– الارتباك

– فقدان الذاكرة