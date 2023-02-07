اتفرج- انت الان تتابع خبر بطل مسلسل أنت طرقت بابي يستغيث بسبب زلزال تركيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شارك الممثل التركي شاغري شيتاناك، الذي قام بدور فريد في مسلسل “أنت طرقت بابي” منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، يستغيث لنجدة والدته التي تحت الانقاض بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.وتشهد كلا من تركيا وسوريا كارثة إنسانية بعد الزلزل الذي ضرب الدولتين والذي أسفر عن مصرع أكثر من 4000 شخص وإصابة أكثر من 25 ألف مواطن حتي الآن.

وكتب بطل مسلسل أنت طرقت بابي قائلاً إنها كانت تحت الأنقاض في المبنى المدمر بمقاطعة سومرلر في أنطاكيا، وناشد وزارة الداخلية والهيئة التركية للكوارث والطوارئ للتدخل.

وأضاف المبنى A /3، الذي هُدم في هاتاي/ أنطاكيا، هي الشقة التي ولدت فيها وترعرعت، وتعيش أمي هناك، هذا المبنى هو الأطول والأكثر اكتظاظًا بالسكان بشكل طبيعي، يرجى التواصل والمساعدة حتى يمكن إنقاذ المزيد من الأشخاص