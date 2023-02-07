اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تنشر صورة ملهاش زي لها على انستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي خلال تواجدها في شرفة منزلها، مرتدية هاي كول من اللون الأوف وايث بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

على جانب أخر تواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها في مسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023 حيث يشاركها في البطولة كلا من محمد رمضان إيمان العاصي، زينة، إخراج محمد سامي.