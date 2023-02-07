اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ..الفنانة علا غانم وزوجها.. الثاني يخرج عن صمته ويرد على اتهاماتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرج رجل الأعمال عبد العزيز حسن عبد العزيز زوج الفنانة علا غانم عن صمته في فيديو انتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي قبل قليل، ورد على كل اتهامات التي جاءت حول اعتداء زوج علا غانم عليها وضربها وسرقته وطردها من منزلها بالروب.

تفاصيل الخلاف بين علا غانم وزوجها

وتحدث عبد العزيز في فيديو له قائلاً “أنا عبد العزيز حسن عبد العزيز زوج الفنانة علا غانم، متجوزين من 18 عاما، كنا سعداء جدا مفيش أي حاجة، خلافات زوجية كالعادة، عايشين في أمريكا، وكنا بنبني ونصلح بيوت وبنعمل شغل مع بعض وعايشين حلو اوي، فوجئت في عيد جوازنا بتقولي عايزة اروح لبنتي مصر واصلح سناني هقعد شهر وارجع، قلتلها لازم تيجي بسرعة قالتلي اه شهر بس”.

واستكمل قائلاً “فوجئت في يوم 2 أو 3 أكتوبر المستشار القانوني بتاعي في مصر بيقولي مدام علا رافعة قضية خلع، قلتله احنا اتصالحنا م

إصابة ذراع ووجه زوج علا غانم

وكشف عبد العزيز في الفيديو عن إصابات في ذراعه ووجهه، قائلاً “رفعوا قضية مرة تانية حطوا عنوان والدتي بوسط البلد، وانا مش في العنوان ده وكان هيتم نظر القضية وقبلها طلب مني المحامي اجي على مصر، رحت قابلت شيخ الأزهر وقلتله إني مش عايز أسيب علا، وعارف ان والدتها هي اللي ورا المشاكل، والدتها بتكرهني من أول ما اتجوزنا، هي شخص قوي جدا، وخلت بنت علا تكرهني واخو علا وسببت مشاكل كتير جداً”، شاهدوا الفيديو من هنا.

تفاصيل عودة زوج علا غانم إلى مصر

وسرد عبد العزيز تفاصيل عودته إلى مصر، قائلاً “جيت داخل البيت لقيت علا حاطة بلطجية على الباب علا ضربتني بإزازة نبيذ في عيني والولد راح شايلني حدفني على الباب واتكسر، وراحت أمها ضربتني بحديدة على دراعي، جه البوليس اخدونا ورحنا انا وهي وامها والاتنين اللي هما الغفرا بتوعها، الولد الغفير بجلابية ضرب دماغه في الحيطة، ونبهت أمين الشرطة، اخدوا أقوالنا ورحنا النيابة قعدنا لستة صباحا، كان كل حاجة كويسة لحد ما مدير النيابة قالنا انتوا مروحين”.

وانهي حديثة قائلاً “فوجئت انها بعد كده بتقول إن فيه حد هجم على البيت رئيس النيابة كان هنا امبارح واخد بطايق الناس اللي أنا معينهم، وكشف عليهم ملقاش حد مسجل زي اللي كانت جايباهم، مرة تانية بقول لعلا أهلا وسهلا في بيتك احنا لسه متجوزين مفيش أي مشكلة بيني وبينك وعمري ما هعمل حاجة تضايق أي مخلوق، بالعكس أنا زعلان على اللي هي عملته فيا، لو أنا عملت حاجة غلط القانون ياخد مجراه، البيت ده بيت الزوجية ومعايا عقد، أنا واثق إن القانون المصري قوي ويعرف الحق، بعتذر لكل الناس بالنيابة عن علا لإني عارف إنها متقصدش اللي هي قالته، علا حد جميل وطيب في أوقات لا تقصد ما تقوله، وأتمنى تحاول وتدخل مستشفى”.

ن 3 سنين قالي لأ دي واحدة تانية من اكتر من سنة استغربت وقلت دي عايشة معايا، المحامي راح للقاضي والقضية اترفضت دي اول مرة، القضية كانت راحت على عنوان المعادي وانا مش ساكن في المعادي، أنا في أمريكا وليا سكن في سقارة”.