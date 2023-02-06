طرح البرومو الرسمى لفيلم جيك جيلنهال THE COVENANT

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 08:29 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم THE COVENANT البرومو الرسمي للعمل الذى يدور حول الحروب والقتال حيث يلعب جيك جيلنهال دور البطولة ويجسد دور أحد الضباط في الجيش الأمريكي الذى يقوم بعمليات خاصة خلال أحداث العمل مثلما عكس البرومو.

من ناحية أخرى أجرى الممثل جيك جيلنهال والمخرج دوج ليمان محادثات مع شركة MGM للمشاركة في فيلم Road House، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، حيث كانت هنالك العديد من الإشاعات حول بدء العمل على النسخة الجديدة من العمل الذى طرحت النسخة الأولى منه في ثمانينيات القرن الماضى.

وصدر الفيلم الأصلي في عام 1989، ولعب الممثل الراحل باتريك سويزي دور الحارس دالتون، الذي تم تعيينه لتنظيف The Double Deuce، المكان الأقوى والأعلى صوتًا والأكثر صخبًا في جنوب خط Mason-Dixon، حيث يخضع دالتون للاختبار عندما يتعين عليه مواجهة رجل أعمال محلي فاسد.

كما تجري شركة MGM للانتاج محادثات للحصول على حقوق ملكية الفيلم الجديد "Combat School"، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى جيك جيلنهال، ويقوم بإخراجه سام هارجريف"Extraction"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع ."variety"