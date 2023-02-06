اتفرج- انت الان تتابع خبر وفاة ممثلة مصرية قديرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفيت الفنانة المصرية الكبيرة سلوى محمود، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونعى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، الفنانة الراحلة، التي شيع جثمانها ودفنت بمقابر العائلة.

زينب محمود شحاتة، والمعروفة باسم سلوى محمود، هي ممثلة مصرية، مواليد، درست التمثيل عقب حصولها على دبلوم التجارة، بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإلتحاق بفرقة الريحاني ثم عملت بفرقة اسماعيل ياسين، واشتهرت بعدة أدوار مساعدة بالسينما المصرية، كالأم للحبيب، أو الزوجة، وشاركت بالعديد من الأفلام في أواخر الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وعملت أيضًا في بعض الأعمال التلفزيونية.

من أشهر أعمال سلوى محمود، فيلم "اللص والكلاب" مع الفنانة الراحلة شادية، وفيلم "لا تسألني من أنا" إلى جانب شادية ويسرا وفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين وهشام سليم، وهالة صدقي وغيرهم.

كما شاركت في عدة أفلام أخرى، منها: دعوة المظلوم، أرضنا الخضراء، شياطين الجو، وحافظت على شهرتها حتى أواخر التسعينيات، من أبرز أعمالها في التلفزيون: الباطنية، إرحم حبي، الوعد الحق.