اتفرج - انت الان تتابع خبر علا غانم تستغيث برئاسة الجمهورية: حياتها في خطر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر خاصية الستوري على حسابها في انستغرام، أطلقت الفنانة المصرية علا غانم صرخة استغاثة برئاسة الجمهورية، والجهات التي تختص بقضايا المرأة، بعد تعرضها لإعتداء وبلطجة لم تكشف تفاصيله.

وأكدت علا غانم، أنها تتعرض للعنف والبلطجة والاعتداء، عليها وعلى أفراد أسرتها، وطلبت المساعدة من حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة، الدكتورة مايا مرسي، والمحامية نهاد أبو القمصان المختصة بقضايا المرأة، وكتبت في منشورها: "انا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والطرد من منزلي، وأتعرض لمؤامرة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل.. أغيثوني".

وطالبت الفنانة المصرية، من الجميع، ايصالها بالمحامية أبو القمصان حتى تغيثها وتنقذها مما تتعرض له.

وبدورها، أكدت الجهات المعنية بنقابة الفنانين المصرية، أنهم لا يعرفون تفاصيل ما تعاني منه علا غانم، اذ انها لم تتوجه بتوضيح للنقابة حتى اللحظة.

على صعيد آخر، ستخوض علا غانم سباق دراما شهر رمضان 2023، بمسلسل توحة، وذلك بعد غياب 5 سنوات عن الشاشة، ويشاركها في العمل نخبة من النجوم، منهم إيهاب فهمي، حجاج عبد العظيم، انتصار، دنيا المصري، جيهان أنور، لبنى عزت، وغيرهم.