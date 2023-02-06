اتفرج- انت الان تتابع خبر بسبب زلزال سوريا.. الموت يفجع الفنان باسم ياخور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان السوري باسم ياخور، فقدانه أحد أصدقاءه، إثر الزلزال الذي ضرب المباني في اللاذقية بدولة سوريا، وذلك فجر اليوم الإثنين.حيث نشر “ياخور” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورًا من الزلزال الذي ضرب سوريا، وأرفق معها التعليق التالي: “لطفك يارب في بلدنا لا يتوقف الألم والحزن كل العزاء لصديقي تمام س الذي كان يساندني ويقف إلى جانبي في وفاة والدي على الفاجعة التي ألمت به وفقد والديه اليوم صباحاً في انهيار مبناهم في اللاذقية”.

تعليق باسم ياخور بعد فقدانه صديقه في زلزال سوريا

وتابع: “ربي يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبر قلبك كل العزاء من القلب لأهالي ضحايا الزلزال الذي ضربنا في الأمس ولمحافظات حلب وحماة واللاذقية وإدلب الأكثر تضرراً ربي يصبركم ويحمي سوريا وكل البلدان من هذا الألم الذي نعيشه”.

يُذكر أن المرصد السوري قد أعلن ارتفاع ضحايا الزلزال في سوريا إلى 812 قتيلًا، بينما أفادت وزارة الصحة السورية أن أكثر من 780 شخص لقوا مصرعهم جراء الزلزال، وإصابة 2280 بجروح.