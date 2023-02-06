اتفرج- انت الان تتابع خبر قبل جراحة استئصال ورم.. ياسمين غيث توجه رسالة مؤثرة لمتابعيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة الشابة ياسمين غيث، على توجيه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل خضوعها لجراحة دقيقة لإزالة ورم خبيث في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها، وأرفقت معها التعليق التالي: “أنا داخلة أعمل عملية كبيرة و دقيقة…٨ الصبح بإذن الله العملية…بايته في المستشفي من النهاردة…مش عارفة هعرف أرد عليكم و أرجع لكم تاني إمتي…عارفة إنكم في ضهري من غير ماطلب…بس لو في يوم كنت مصدر أمل أو أي نوع من أنواع السعادة ليكم…محتجاكم النهاردة قوي تكونوا كدة ليا…سامحوني لو زعلت أي حد فيكم في يوم من الأيام، عمري ما كنت أقصد أزعل حد…و أنا مسامحة أي حد زعلني أو أذاني بقصد أو بغير قصد…بحبكم قوي و بتمنالكم زي ما بتتمنولي”.

دعاء مؤثر من ياسمين غيث قبل جراحة استئصال ورم

وتابعت: ” إستودعت نفسي و إبني و جوزي و أخويا و أمي و أبويا و أهلي كلهم و أصحابي الله الذي لا تضيع عنده الودائع…إستودعتكم كلكم الله يا ضهري و سندي و عيلتي الكبيرة قوي التانية الذي لا تضيع عنده الودائع..إستودعت الله بيتي و كل حاجة في حياتي الذي لا تضيع عنده الودائع.. إستودعتكم الله الذي لاتضيع عنده الودائع”.

يُذكر أن الورم الخبيث هاجم الفنانة ياسمين غيث مرة أخرى، وذلك بعد احتفالها منذ عامين بمرور 5 سنوات على شفائها منه.