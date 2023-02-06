اتفرج- انت الان تتابع خبر اختارلها اسم جميل.. أدهم النابلسي يُرزق بمولودته الأولى بعد اعتزاله الفن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي، على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، فرحته بقدوم مولودته الأولى والتي رُزق بها بعد اعتزاله الفن.حيث نشر “النابلسي” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة ليد مولودته، وأرفق معها التعليق التالي: “الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب”.

وتابع: “اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة اللهم اجعلها قرة عين لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتا حسنا، اللهم لك الحمد والشكر”.

اعتزال أدهم النابلسي الفن

يُذكر أن الفنان الأردني أدهم النابلسي، كان قد أعلن عام 2021 اعتزاله الفن نهائيًا، بعد مشوار فني قصير قدم خلاله عدة أغاني ناجحة أبرزها: “لبعض خلقنا”، “قصتنا خلصت”، “مشتاق”، “نسخة منك”.

وجاء إعلان اعتزال أدهم النابلسي من خلال مقطع فيديو ظهر فيه وهو يشرح أسباب هذا القرار، وأرفق مع الفيديو التعليق التالي: “وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم، هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.