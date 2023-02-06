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أبرزهم إليسا وكندة علوش.. نجوم تفاعلوا مع زلزال سوريا ولبنان وتركيا

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رياض - احمد صلاح - تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي مع الزلازل التي وقعت صباح اليوم الإثنين في سوريا ولبنان وتركيا.وقد غردت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على تويتر قائلة: “ياربي منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني، لأنو راح نص عمري على هل النقزة”.

وكتبت كندة علوش تغريدة على تويتر قالت فيها: “صحينا على أخبار #الزلزال.. أخبار محزنة وصور مؤلمة يااارب يحمي أهلي بـ #سوريا و#لبنان و#مصر والناس إللي بتركيا وأي بلد تضرر من الزلزال ياااارب.. الأضرار ماتكون كبيرة ويلحقوا الناس إللي محتاجة نجدة أو إسعاف أو مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك يااارب”.

نبيل الحلفاوي ومايا دياب وأحلام يعلقون على زلازل سوريا ولبنان وتركيا

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بتويتر: “خالص العزاء والمواساة لأشقائنا في سوريا الحبيبة وللشعب التركي. ندعو الله أن يعينهم في مصابهم ويتغمد ضحاياهم برحمته ويشفي المصابين ويعوض من تهدمت مساكنهم ويمنحهم القوة ويلطف بهم. وقانا الله وإياكم شر الكوارث والفواجع”.

وعبرت الفنانة مايا دياب عن حزنها قائلة: “يا رب تحمينا، تحمي أهل لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق وتركيا والكل، المشاهد اللي عم نشوفها مرعبة ومحزنة.. كونوا بخير #هزة_ارضية #زلزال #تركيا“.

وغردت الفنانة أحلام عبر حسابها بتويتر قائلة: “يارب احفظهم يااااارب يالطيف اللطف بهم يا عظيم“.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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