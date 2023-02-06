اتفرج- انت الان تتابع خبر أبرزهم إليسا وكندة علوش.. نجوم تفاعلوا مع زلزال سوريا ولبنان وتركيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي مع الزلازل التي وقعت صباح اليوم الإثنين في سوريا ولبنان وتركيا.وقد غردت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على تويتر قائلة: “ياربي منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني، لأنو راح نص عمري على هل النقزة”.

يا ربي 🙏

منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني

لانو راح نص عمري عا هل النقزة — Elissa (@elissakh) February 6, 2023

وكتبت كندة علوش تغريدة على تويتر قالت فيها: “صحينا على أخبار #الزلزال.. أخبار محزنة وصور مؤلمة يااارب يحمي أهلي بـ #سوريا و#لبنان و#مصر والناس إللي بتركيا وأي بلد تضرر من الزلزال ياااارب.. الأضرار ماتكون كبيرة ويلحقوا الناس إللي محتاجة نجدة أو إسعاف أو مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك يااارب”.

صحينا على أخبار #الزلزال .. أخبار محزنة وصور مؤلمة يااارب يحمي أهلي ب #سوريا و #لبنان و #مصر والناس الي بتركيا وأي بلد تضرر من الزلزال ياارب.. الأضرار ماتكون كبيرة ويلحقوا الناس الي محتاجة نجدة أو اسعاف أو مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك يااارب 🙏🙏🙏💔💔 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) February 6, 2023

نبيل الحلفاوي ومايا دياب وأحلام يعلقون على زلازل سوريا ولبنان وتركيا

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بتويتر: “خالص العزاء والمواساة لأشقائنا في سوريا الحبيبة وللشعب التركي. ندعو الله أن يعينهم في مصابهم ويتغمد ضحاياهم برحمته ويشفي المصابين ويعوض من تهدمت مساكنهم ويمنحهم القوة ويلطف بهم. وقانا الله وإياكم شر الكوارث والفواجع”.

خالص العزاء والمواساة لأشقائنا في سوريا الحبيبة وللشعب التركي. ندعو الله أن يعينهم في مصابهم ويتغمد ضحاياهم برحمته ويشفي المصابين ويعوض من تهدمت مساكنهم ويمنحهم القوة ويلطف بهم. وقانا الله وإياكم شر الكوارث والفواجع. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) February 6, 2023

وعبرت الفنانة مايا دياب عن حزنها قائلة: “يا رب تحمينا، تحمي أهل لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق وتركيا والكل، المشاهد اللي عم نشوفها مرعبة ومحزنة.. كونوا بخير #هزة_ارضية #زلزال #تركيا“.

يا رب تحمينا ، تحمي أهل لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق وتركيا والكل، المشاهد اللي عم نشوفها مرعبة ومحزنة.. كونوا بخير 🙏 #هزة_ارضية #زلزال #تركيا — Maya Diab (@mayadiab) February 6, 2023

وغردت الفنانة أحلام عبر حسابها بتويتر قائلة: “يارب احفظهم يااااارب يالطيف اللطف بهم يا عظيم“.